南投埔里去年5月發生殺妻案，周姓男子疑經濟壓力常與蔡姓妻子爭吵，同年5月7日雙方爆發激烈口角後，周竟持榔頭殺妻，並將蔡女屍體裝入紙箱，行凶後逃亡北部9天後自首；經南投地院一審以殺人罪，判處有期徒刑15年，經檢方上訴請求從重量處無期徒刑，台中高分院宣判，維持原審判決，可上訴。

據警方了解，周男與蔡女育有2個孩子，因周男負債，常與妻子為家庭經濟爭吵，夫妻倆感情不好，2021年5月7日凌晨，周與妻子因爆發激烈爭吵，周情緒失控竟手持榔頭殺妻，將妻子屍體裝在客廳的紙箱裡。

南投埔里去年5月發生殺妻案，周姓男子疑經濟壓力常與蔡姓妻子爭吵，同年5月7日雙方爆發激烈口角後，周竟持榔頭殺妻，並將蔡女屍體裝入紙箱，行凶後逃亡北部9天後自首；經南投地院一審以殺人罪，判處有期徒刑15年，經檢方上訴請求從重量處無期徒刑，台中高分院宣判，維持原審判決，可上訴。

據警方了解，周男與蔡女育有2個孩子，因周男負債，常與妻子為家庭經濟爭吵，夫妻倆感情不好，2021年5月7日凌晨，周與妻子因爆發激烈爭吵，周情緒失控竟手持榔頭殺妻，將妻子屍體裝在客廳的紙箱裡。警方勘查現場，尋獲周男留下1封遺書，並親筆寫下殺妻自白。

周嫌知道釀下大禍，聯繫胞妹將家中2個孩子接走照顧，自己則逃亡北部，後來因蔡女父母因多次聯繫女兒都沒下文，報警後才揭發這起殘忍殺妻案，案發9天後在南投警方追查下到台北萬華區將周嫌逮捕。

二審法官認為，周男童年時期，其父未善盡家庭角色，大學畢業，婚後家庭結構大致完整，有2名子女待養，其以上尉軍職退伍後從事保險業，然有借貸、挪用客戶保險費等方式因應金錢缺口之情、三犯後坦承犯罪。

埔里殺妻案經南投地院以周犯殺人罪，判處有期徒刑15年，但死者家屬認為原審判決量刑過輕為由，具狀請求檢察官提起上訴，請求判處周殺人罪為無期徒刑之刑度。

二審法官審酌，此案經司法精神鑑定，及量刑前評估調查，且周無前科、坦承犯本件殺人犯行，若處無期徒刑尚無理由，維持原判有期徒刑15年之刑度，無量刑過輕之不當，檢方上訴予以駁回，全案可上訴。