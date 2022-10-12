本土劇當家花旦李燕因聲帶長繭離開八點檔《一家團圓》，劇中角色懷孕卻被害死讓許多觀眾不能接受，近日她全心投入副業工作，仍不時透過社群分享生活與心情，被許多觀眾問到是否會回鍋拍戲，李燕則堅定表示不會回去拍戲，令粉絲非常驚訝。

李燕2001年開始演戲，至今已經演了21年，在本土劇大多岀演女主角，在演藝圈有很高地位，她7月時宣布聲帶長繭需要動手術，術後需要暫時修養，因此下車正在播出中的八點檔《一家團圓》，不過將近三個月的時間，李燕都沒有再回去拍攝，讓許多觀眾相當揪心，許多觀眾時常在她的版面求她回歸，李燕今（12日）直播時有觀眾表達自從她離開《一家團圓》就沒繼續看，李燕直說「我覺得不需要這樣，離開是我的事情，你們看八點檔還是可以好好看，裡面還有很多角色還有很多很優秀的演員」。

對於許多粉絲想她回歸拍戲的願望，李燕表示「目前不會，說實話你們會傷心，說謊話我又不願意，暫時沒有這個時間上的安排，很多因素，我也覺得對很多人抱歉，不管是製作單位或是希望我回去拍戲的你們，我都覺得很抱歉，但是我不想違背我自己，我現在真的沒辦法。」

李燕提到主要沒有回鍋的原因：「我沒有拍戲是因為我有規劃，有很多要做的事情，不想再耽誤了，再回去拍戲很多事情都做不了。」有粉絲安慰她，建議可以去旅遊散心，她回應「沒事！我很好，我只是有點小固執跟小任性」，透露沒有要放棄演戲，但現階段沒有這麼多時間去演戲。