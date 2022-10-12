今年夏天確定轉戰洛杉磯快艇的NBA明星後衛沃爾（John Wall），面對即將到來的新賽季挑戰，有了好幫手， 美國專業運動防護品牌McDavid官方正式宣布，旗下最暢銷的McDavid HEX®蜂巢式防撞系列，將與沃爾攜手合作，由他擔任代言人。

沃爾透露，自己打球時一定會配戴McDavid HEX®蜂巢式防撞護具，如同他在球場上所追求的精神，McDavid致力於提供更佳運動防護的產品，幫助球員提升場上運動表現，他很榮幸能與McDavid HEX® 蜂巢式防撞護具系列的產品研發團隊密切合作，為自己的職業生涯帶來優勢。

沃爾在2010年NBA選秀會被華盛頓巫師以狀元籤選中後，很快就成為聯盟頂尖控球後衛之一，他擁有閃電般的速度、驚人的敏捷性、廣闊的傳球視野和絕佳的傳球能力，也具備出色得分能力，2016-17賽季入選NBA年度第三隊；另外，沃爾在場上也於防守端展現出色表現，讓他在2014-15賽季入選最佳防守第二隊，並5度入選NBA全明星賽、2014年NBA全明星賽他也獲得灌籃大賽冠軍。

McDavid母公司United Sports Brands總裁兼執行長麥格曼（Michael Magerman）表示：「沃爾的專業態度可說是呼應品牌使命感的象徵，致力為運動員提供最佳運動防護和提升運動表現的產品，我們非常高興能和一位超級巨星在球場上和球場下都攜手合作。」

除了成為NBA球星使用護具，2021年起有熊運動代理的McDavid護具，成為T1 League聯盟新北中信特攻籃球隊官方指定運動護具合作夥伴，成為每一位運動員訓練與競技過程中預防運動傷害及提升運動表現不可或缺的部分。