根據台灣癌症安寧緩和醫學會研究顯示，高達92％癌症患者面臨「癌因性疲憊」問題，而屏東基督教醫院也發現，因為化療或放療造成營養不良、體重下降與癌因性疲憊者，經過4周營養點滴治療後，超過6成癌友體重回升且倦怠感消失。

屏基培元營養門診主治醫師范思善指出，「癌因性疲憊」是一種癌症治療相關的疲憊感，通常無法透過睡眠、休息恢復，且在癌症治療結束後有可能持續發生，若不妥善處理，將增加治療困難。

世界衛生組織於1998年就將「癌因性疲憊症」列入國際疾病分類中，但在台灣往往被認為是病程中正常現象，而忽略嚴重性。范思善說，癌因性疲憊包括，因疲憊而減少遠程活動及步行距離；漸漸沒有力氣進行日常事務；連進食、咀嚼的體力都沒有；嚴重時更會影響營養攝取及治療。

台灣癌症基金會調查指出，有近3成患者因疲憊影響進食，發生營養不良，更有超過三分之一因此治療中斷。

范思善表示，營養與癌因性疲憊的成因與影響環環相扣，因此癌症患者除了對抗疾病，體力養足更是關鍵，一旦出現無法透過休息改善的疲憊感，就應與主治醫師反應，除能透過營養攝取補充，平時也可透過規律運動改善，屬於嚴重程度者，則須評估是否以藥物介入。

屏基半年來診治約百位因化療或放療造成營養不良、體重下降與癌因性疲憊者，其中超過6成均可在治療4周後，出現體重回升與倦怠感消失。范思善說，這種針劑式營養補充較傳統健康食品更為快速安全，可望幫助癌友在抗癌之路上繼續勇敢前行。