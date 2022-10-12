國境大門13日將打開，海外旅遊隨管制鬆綁而再度轉熱。玉山銀行表示，該銀行將推出外幣一站式服務，包括「線上開戶」、「外幣到價通知」、「24小時線上換匯」、「外幣平均成本」及「無卡提款」服務，以滿足顧客旅遊需求端。

玉山銀行表示，該銀行「24小時線上換匯」提供新臺幣與外幣間買賣、各種外幣間幣別轉換及行內外幣轉帳，讓民眾隨時可用行動銀行或網路銀行完成數位外匯交易，營業日夜間時段也享有美元3.5分、歐元1.3角等15種外幣優惠。

購買外幣後，玉山銀行說，在外幣ATM提供美元、日圓、人民幣現鈔服務，若要臨時成讓民眾在出國前不用匆忙找金融卡或跑分行，可使用手機操作玉山行動銀行設定「無卡提款」，再於「外幣存匯」功能預約提款，即可憑提款序號於30分鐘內在玉山銀行全國147個外幣ATM提領現鈔。

除了提領現鈔，玉山銀行說，也可善用玉山雙幣信用卡（美元／日圓／歐元）在國外簽帳消費，採外幣結算可在匯率低點先買外幣以免匯差損失，並且免收1.5％國外交易服務費。

玉山說，在行動銀行或網路銀行換匯，不僅免出門、方便即時滿足外幣需求，更可使用「外幣到價通知」功能設定個人理想的買匯價格，免盯盤、到價自動提醒，方便逢低買進外幣，再搭配玉山銀行首創的「平均外幣成本」管理分批買進的外幣價位，目前有超過9成的顧客都使用數位通路買賣外幣。此外，玉山銀行每月限時限量提供「玉山特匯日」及外幣優利定存活動，在海外旅遊出發前可善用以增加外幣持有效益。