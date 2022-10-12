在周二舉辦的《Meta Connect 2022》年度大會上，臉書母公司Meta執行長祖克伯（Mark Zuckerberg）發表最新款混合實境和虛擬世界的Quest Pro頭戴裝置，售價訂為1,500美元，並將於10月25日開賣。

此款新裝置的價格較Quest 2貴上1,100美元，但也加入了新技術，包括與高通共同開發的Snapdragon電腦晶片，此款先進的行動處理器有助於Quest Pro提供更優質的圖像。

Quest Pro亦改進內含嵌入式感測器的觸控控制器，可提升手部的跟蹤功能，也採用新鏡頭以改善讀取的體驗。

此款新頭戴裝置亦加入混合實境功能，可以將虛擬世界的元素與真實世界融合在一起。祖克伯曾表示，這項功能是創建「元宇宙」（metaverse）的重要特色。

微軟執行長納德拉（Satya Nadella）也出席了這場線上活動，並談到微軟與Meta的合作夥伴關係，未來Quest系列虛擬實境（VR）裝置將加入一些微軟的應用程式，如Team聊天軟體、Microsoft 365套裝軟體，以及Xbox雲端遊戲服務。納德拉表示，以後你可以用Xbox控制器來玩投射在Quest巨大螢幕的2D遊戲，雖然現在言之過早，但我們對未來會發生的事很興奮。