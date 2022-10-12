針對各界關心的「30元賄選門檻」，最高檢察署函詢各檢察署後，決定維持30元查察標準不變，法務部長蔡清祥12日證實，法務部今收到最高檢的公文，法務部將在審核完畢後，正式發函給各執法機關來遵循。

蔡清祥強調，文宣品附著在價值30元以下物品上，尚難認涉及賄選，可以不用偵辦，但仍須檢察官依個案具體認定。

蔡清祥上周在立法院司委會接受質詢，被問及前法務部長陳定南任內訂下的「30元文宣賄選門檻」迄今是否仍適用？他請最高檢一周內研議，最高檢今天正式公布30元標準不變。

蔡清祥說，針對查察標準，他請最高檢檢察總長刑泰釗就現行的賄選犯行列舉重新檢視、修正，也邀集檢、警、調相關執法人員研商，最高檢已將結論陳報法務部。

蔡說，法務部今天上午收到最高檢公文，目前正進一步審核，待審核完畢即會正式發函給各執法機關來遵循。

蔡清祥說，賄選犯行列舉並非以價格做為界線，會清楚分兩大類，第一類是可能構成賄選或妨害選舉的類型，第二類是顯然不構成的類型，不過，仍需檢察官依具體個案來認定。

蔡清祥說，外界關心的30元查賄標準，應界定在文宣品，即文宣資料附著在30元以下物品上的事，可初步認定與賄選無直接關係，未達啟動偵辦門檻，但仍須檢察官依具體個案蒐證認定。