為了減少公有零售市場空攤數，也協助市民全齡創業，新北市8月底推出「空攤活化計畫」，跨局處成立平台，並推出第1年每月1元租金，吸引民眾申請，不過9月開放申請後，空攤數仍有100餘攤，並未明顯減少。對此，市場處表示，開放申請2個月來，收到15攤申請，空攤率未有變動是受一般攤販流動影響，整體空攤率也與各縣市略同。

新北市轄內有38處公有零售市場，每處市場每月攤位使用費約1000至3000元，市場處推出公有零售市場空攤活化計畫，開放設籍新北市的成年人申請攤位，入市後第1年每月僅要繳交1元租金，第2年也採5折方式優待，另外，市場處也與農業局、青年局和原民局等機關合作，讓機關推薦團隊進駐，希望透過新血注入，活化傳統市場營運。

不過，參酌市場處空攤數資料，8月、9月公有市場攤數有107、109個空攤，10月空攤數仍分別有111攤，數量並未明顯減少，其中空攤數最多的三重光明公有零售市場、萬里公有零售市場都未有變動。

市議員周雅玲說，萬里公有市場現有攤商很多都是形式上經營，加上萬里未有密集人口數，居民也是分散居住，很少有鄉親會去市場採購，市場處有心意推動改善，但計畫不會有成效，應該想辦法使公有市場結合青年創業，且攤商經營模式要經過篩選，挑選有文創、特殊性的業者，不能只是走傳統模式，沒有特色吸引不了人潮。

市議員李倩萍表示，公有市場規模都不大，空攤活化計畫是一樁美意，但卻不知道根本問題在哪，許多婆婆媽媽希望一次採購，公有市場卻往往無法一次買齊，轉而到傳統市場，市府應該要跳脫傳統市場經營模式，販賣特殊性產品，像是台北市士東市場就可找到市面上難找的香料等產品，民眾自然會去採購。

市場處表示，轄內公有市場近年使用率平均約在96至97％間，空攤比例不高，造成空攤的原因多為該攤位在市場內位置較差、市場較老舊、地區消費力不足造成攤位數減少等，亦有一般性人員流動造成暫時性空攤。

市場處指出，目前大多數市場仍是複合型，但像是三重中央市場就是以肉品為主，吸引消費者採買。市府會不斷評估市場實際營業狀態、周邊消費支撐力等各面向，進行市場改建改造作業，改善硬體軟體，打造現代化市場，希望維持既有客群外，也能吸引不同客群進駐，滿足消費者的採買需求。