為增加新竹縣消防戰力，在地建商和威廣告公司異業結盟，耗資370萬元捐贈一輛全玻璃纖維車箱設計的小型水箱車。該輛小型水箱車花了9個月打造，並擁有2000公升容量運在滅火用水，車輛還有諸多巧思的設計。12日下午舉辦捐贈典禮，讓縣長楊文科大讚民間企業捐全新消防車義舉是造福竹北。

代表捐贈的金兆威廣告公司執行長陳清賢說，消防的工作充滿危險，前陣子花蓮玉里地區遇強震，從新聞影片中看到橋梁斷裂、高樓倒塌現場處處都有消防員穿梭其中，這次能在利豐建設號召下一起為消防員添購全新車輛深感榮幸，既然取之於社會，就要回饋於社會，當然最希望是車輛備而不用。

消防局表示，該輛全新消防車水箱能蓄水2噸，車頭左右兩側設有LED水位警示燈，可讓消防員於救災過程中即時確認水位高低，車上亦配置美式雙節梯及省力式滑軌梯座，可讓消防員快速安全的取用雙節梯，這些功能可提高消防員在使用上的方便及安全性。

竹北分隊新增這輛小型水箱消防車生力軍，消防局表示，未來對於執行竹北地區的火災搶救，能更安全即時的到達火災現場，大幅提高火災現場救援效能，對於火災現場救援如虎添翼。

楊文科也在致詞時表示，新竹縣有1輛全台僅4輛的高層樓救災雲梯消防車，顯示新竹縣不惜成本要維護鄉親安全，此次又多了一輛兩噸消防車，非常感謝企業的贊助幫忙。