安平古堡園區內國定古蹟更名風波延燒，台南市議員盧崑福偕同安平區9名現任里長12日共同舉行記者會，表達地方堅決反對文化部更名的立場；還強調若一意孤行，將走上街頭抗議。市府文化局文資處長林喬彬雖解釋此案不是更名，但是並不被接受。

參與記者會的安平區里長，有：安平區里長聯誼會會長黃俊策、華平里長李文江、漁光里長林寧峰、平安里長蔡阿麗、億載里長鄭聰維、國平里長蔡明宏、育平里長黃國信、建平里長傅建峰及天妃里長周明財等人。

盧崑福表示，台南市曾在400年前被荷蘭人占據建城，除了安平古堡外，還有國定古蹟赤崁樓。當年被殖民，所有住民都是三等國民，如今文化部要更名為荷據時期的舊名稱，難道是留戀當年當三等國民的歲月？如果執政的民進黨喜歡被殖民的感覺，為何不先將總統府改為日據時期的日本總督府？

黃俊策也說，安平古堡改名是大事，是非常嚴肅的事，但文化部卻未尊重地方意見，僅因一位副教授的建議就要改名；熱蘭遮堡的台語要怎麼念？這根本是「吃飽換么」。他質疑是否市長選票太多？還是要逼地方造反？並強調絕對會抗爭到底。

傅建峰指出，韓國的首都首爾原名是漢城，是殖民時代的名字，韓國人為洗刷被殖民的恥辱，才將漢城改為首爾。李文江認為，文化部更名的政策會造成社會不安，建議可在安平古堡的後面加註這二處古蹟即可。林寧峰也強調，安平古堡的名氣很大，多年來帶來大批海內外的觀光客，帶動地方經濟快速成長，政府不該擅自更名。