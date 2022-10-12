後龍鎮秋季健走將在10月30日熱鬧登場，鎮長朱秋隆歡迎大家踴躍報名參加。（謝明俊攝）

後龍鎮秋季健走將在10月30日熱鬧登場，鎮長朱秋隆歡迎大家踴躍報名參加。（謝明俊攝）

邁入第8年的後龍鎮公所秋季健走活動，即將於本月30日在後龍鎮外埔漁港登場，今年路線選擇外埔漁港至水尾里間的堤邊小路，讓大家一覽水尾社區新完工的社區景觀塗鴨牆，純樸濱海村落幽靜景緻和外埔漁港落日餘暉，歡迎大家同來健身並參加摸大獎。

後龍鎮公所自2015年以來，每年秋季都會舉辦健走活動，已成為苗栗縣每年10月最具代表性的戶外活動之一，後龍鎮長朱秋隆12日宣布，今年健走活動將於10月30日下午，在後龍鎮外埔漁港登場，並以「微笑迎風 美好後龍」為主題，歡迎全國民眾在秋高氣爽的10月，一起來漫步後龍海濱、享受微風吹拂，欣賞外埔漁港落日餘暉美景。

今年的健走路線從外埔漁港出發，行經126縣道，經成功國小後接堤外步道、再返回外埔漁港，全程5.9公里，需時約1.5至2小時，全程平坦好走，健走沿途可欣賞美麗的海景，其中成功國小所在的水尾社區，已將多處老舊民宅外牆做成彩繪塗鴨，將水尾社區當地牽罟等傳統漁村生活點滴，全部入畫，成為民眾最佳打卡地點。

活動現場並規劃有農產市集及胖卡餐車，健走結束後的傍晚時分，更有最受鄉親期待的摸彩晚會登場，每年公所都會募集上百件的摸彩品在現場抽出幸運得獎者，讓民眾不但可以健身、遊漁港、賞美景、品小吃，還可以帶著大獎開開心心的回家。

今年健走活動名額預定3千人，依照過去經驗，一開放報名就秒殺額滿，後龍鎮公所呼籲想要參加的民眾報名從速，報名時間從10月13日上午8點30分開始，至下午4時30分止，共有1千名，另外2千名則須到後龍鎮公所現場報名。報名成功者於活動當天完成報到，並全程參與健走活動，可獲得後龍鎮公所提供活動紀念T恤1件、餐盒兌換券1張及摸彩券1張。

鎮長朱秋隆表示，健走活動是他在鎮長任期內致力推動的健康活動，今年也邁入第八年，不但成功帶動鎮民運動風氣，更是吸引許多外地遊客前來共襄盛舉，順勢帶動後龍濱海觀光、活絡經濟，將後龍鎮人文風光推展出去，而年年絡繹不絕的遊客、鎮上穿梭的人流，便是他心目中「美好後龍」的最佳呈現。