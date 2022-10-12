高雄市仁武區人口數近年增多，16個里里長選舉中出現不少新秀，其中五和里里長及兼任里長主席的許有長及後安里里長黃榮輝年底皆是同為力拚邁入第4屆里長連任，2人從年輕當民代到老，許有長說，里民的疑難雜症都找上里長，服務品質是獲連任的重要因素。

高雄市仁武區近幾10年來人口快速成長，至今總人口數已達9萬4000多人，過去仁武區只有高楠里、八卦里、大灣里、仁武里、竹後里、後安里、灣內里、考潭里、文武里、烏林里、仁福里，1998年新增仁和里、仁慈里、赤山里、五和里、中華里5個里，也因此多了5個里長缺額。

仁武區歷屆里長選情大致競爭普通，今年各里則是出現不少新秀，包括烏林里洪立明，文武里沈柏翰較、蔡進德，八卦里李書賢、張國慶，中華里吳凰琴、五和里林雅婷、仁和里鄭諭澤、仁慈里李順豊，其中最年輕的是26歲的林雅婷。

16里里長參選人中，今年年底出現4里是同額競選，包括仁武里的劉俊彥、灣內里的鄭文輝及高楠里的李志能、仁福里朱興，另外除文武里、八卦里、五和里、仁慈里、竹後里各有3人角逐外、其餘各里都僅有2人競選。

值得一提的是，仁武區16里里長，歷任最久的為五和里里長許有長及後安里里長黃榮輝，2人同為縣市合併前擔任過3屆村長，縣市合併後擔任3屆里長，年底力拚連任第四屆里長，從年經到老一直擔任民代，2人異口同聲表示，服務到位是獲得里民肯定的重要因素。

而五和里中，與現任里長角逐的2人，其中1位林雅婷因上屆父親競選失利，因父親往生，年底參選繼續完成父親遺願，另一位是上屆鄰長張炎隆，出現2名競爭對手，許有長說，里民服務做得好，自然會受到肯定，強調做好本分，是否連任交由里民決定。