侯旻汶在女子組推手太極拳第3級賽中摘下銅牌。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

侯旻汶在柔術女子組格鬥第六量級拿下銅牌。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

角力場上常勝軍侯旻汶，享有全運會自由式角力六連霸美名，今年全民運在嘉義縣舉辦，身為地主隊代表，侯旻汶除在沙灘角力女子組自由式第六級拿下金牌，跨項目參加國術、柔術女子組格鬥等賽事，也輕取奪牌，至今她個人已為嘉義縣拿下1金1銀2銅佳績。

2022全民運還在進行中，翻開官方紀錄赫然發現一個名字，不斷地出現在不同賽事紀錄中，且都有獲獎佳績，這個名字就是「侯旻汶」，本身就是角力選手的侯旻汶，10日在沙灘角力項目，一如各界預期，在沙灘角力女子組自由式第六級一路輾壓對手，毫無懸念手執金盃。

隨後侯旻汶接連在女子組推手太極拳第3級賽摘銅、女子組掛技擂台國術第5級獲銀牌，昨又在柔術女子組格鬥第6量級拿到銅牌，同時參加4個運動項目，4面獎牌手到擒來。

侯旻汶自小就是以角力訓練為主，當角力項目奪冠後，又將競技觸角延伸到國術和柔術，這次參賽同時要兼顧4個項目，訓練和準備工作的辛苦自然不在話下，但對她來說，最辛苦的地方其實是體重控制，透露過磅確認量級是所有技擊運動相當重要的一環，為維持規定的體重，侯旻汶每次在比賽前都要減重近10公斤，表示為了維持量級，為讓努力有所收穫，「只能用意志力硬撐了！就是毅力。」

侯旻汶雖獲1金1銀2銅佳績，但她說還是有遺憾，原本預期至少要為嘉義縣搶下2金以上，可惜最終相隔一步之遙，未能達到預期目標。