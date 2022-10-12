新北市議員陳啟能平日熱愛運動，為推廣市民健康樂活，從2017年起連續3年舉辦健走活動，然而2020起由於疫情嚴峻，連續2年都暫停舉辦，今年疫情逐步寬鬆解封，因此預計在11月12日復辦「新北好生活的健走活動」，並搭配宣傳「支持18歲公民權，一起來挺公投修憲」，力促年底18歲公民權複決公投過關。

陳啟能表示，有鑑於2017在忠孝碼頭、2018在大都會公園、2019在蘆洲微風運河舉辦3次健走活動都獲得三重蘆洲地區居民廣大迴響，然而然2020年開始卻受到新冠肺炎疫情的侵襲，「新北好生活的健走活動」停辦2年多，最近疫情指揮中心宣布，將在13日開始漸進性的解封開放，因此規劃重新舉辦「新北好生活的健走活動」。

由於今年底所舉行的九合一選舉，同時也將進行18歲公民權的修憲複決公投，因此這場健行活動也邀請參加者一同宣傳支持「18歲公民權」；陳啟能指出，立法院在3月25日已同意通過修憲賦予「18歲公民權」，但修憲案必須於11月26日交由20歲以上的公民投票複決，因此18歲公民權的修正，不是單靠立法院就可以獨力完成，這需要全民的共同參與，且至少需要965萬張同意票，才能讓18歲公民權真正落實。

他呼籲，除藉由「新北好生活、健康向前走」的活動宣導健走運動以達強身之外，另外請大家廣為宣導，一起來投票支持18歲公民權通過。

陳啟能辦公室表示，本次活動預計在11月12日早上8時在「忠孝碼頭」舉辦，暫定將邀請立法院長游錫堃及民進黨新北市長參選人林佳龍參加健走；行進路線以往返中興橋鴨鴨公園方向行走，在現場主辦單位還會特別為網路報名民眾發送「支持18歲公民權」宣導保溫袋。