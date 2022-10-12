效力過PLG新竹攻城獅、SBL九太科技前鋒蔡建宇，個人職業生涯第3個球季轉戰T1聯盟台南台鋼獵鷹，最快在本周官辦熱身賽就能出賽。

台南台鋼獵鷹總經理錢韋成表示：「蔡建宇過去在兩支職業隊洗禮過，我們認為他是有潛力的球員，再來他才26歲，希望是以長期培養的模式去協助他，幫助他盡力創造自己的價值，以及提升自信心，期待他成為板凳的一枚活棋。」

蔡建宇有原住民阿美族血統，身高187公分，畢業於基隆商工、經國管理學院，2020年PLG新竹攻城獅成立之際成為成員之一，順利圓了職籃夢想，去年透過SBL新人選秀會加盟九太科技，如今加盟台鋼獵鷹，也和昔日九太隊友呂冠霆、吳宏興重逢。

蔡建宇在攻城獅創立初期時，為了替自己爭取機會，每天基隆、新北新莊通勤參與球隊測試，不斷鍛鍊自我、沒放棄舞台到來，他說：「我一直認為機會比價值還重要，謝謝獵鷹球團給我機會，在距離開季不到一個月的時間，我會全力配合教練團的指示，快速熟悉獵鷹的快打旋風。」