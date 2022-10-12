德國經濟部長哈貝克（Robert Habeck）上週才抱怨完，現在輪到法國經濟兼財政部長勒梅爾（Bruno Le Maire）在國會時表示，歐洲不應受制於美國的「統治」（Domination），其因為歐洲越來越依賴美國的液化天然氣 (LNG)，並痛批華盛頓向歐盟開出不合理的天價，比開給美國本土企業價格高了4倍，指責美國根本在利用烏俄戰爭產生的結果。

據美國政治新聞網PoliticoPro 10日報導，「我們絕不能讓烏克蘭衝突，導致美國經濟主導歐洲，並且削弱歐洲而告終，」勒梅爾在議會就法國預算法進行辯論時，告訴國內立法者。

"Le conflit en Ukraine ne doit pas se solder par une domination économique américaine et un affaiblissement de l'UE", assure @BrunoLeMaire. "Nous ne pouvons pas accepter que notre partenaire américain vende son GNL 4 fois le prix auquel il le vend à ses industriels."#DirectAN pic.twitter.com/vK1X5VhZlS — LCP (@LCP) October 10, 2022

他指責美國趁烏俄戰爭導致能源短缺並且造成液化天然氣價格飆升之際發財。「我們不能接受我們的美國合作夥伴向本土企業出售液化天然氣高出4倍的價格來出售液化天然氣給我們，」同時呼籲「我們的美國盟友和歐洲大陸在能源問題上建立更加平衡的經濟關係。」

在烏俄戰爭之前，俄羅斯是歐盟最大的天然氣供應國，佔歐盟天然氣進口量的 45%。 然而，俄國最近以西方對俄入侵烏克蘭的各種制裁為由，縮減了對歐洲的天然氣供應。面對能源危機，歐盟國家急於填滿其儲存設施。根據 Gas Infrastructure Europe的數據，截至11日，歐盟的儲氣量水平接近了規劃的91%。

根據彭博社（Bloomberg）彙整的數據，這些儲存地點主要由液化天然氣 (LNG) 填充，目前處於至少自 2016 年以來的最高季節性水平。然而，根據長期合約，從海外進口液化天然氣的成本遠高於俄羅斯直接通過管道從供應的天然氣，而且當前能源價格還在繼續上漲。

在法國，隨著法國主要石油公司煉油廠的工人罷工持續不斷，法國加油站陸續無油可供，一些人甚至呼籲法國終止北約成員國身份，加上現在法國政府正面臨人民對於高通貨膨脹和越發高昂的生活成本感到不滿，正給法國政府帶來了越來越大的壓力。