英國女星安潔拉蘭斯貝瑞(Angela Lansbury)主演電視影集《推理女神探》扮演女神探和作家而聲名大噪，也曾在2013年勇奪奧斯卡終身成就獎，卻驚傳已於美國時間11日凌晨1點30分在家中辭世，享耆壽96歲。

英國出生的安潔拉蘭斯貝瑞，活躍於美國好萊塢，曾奪下5座美國東尼獎，其中4次是音樂劇最佳女主角獎，後人難以超越。她也憑精湛實力榮獲6座金球獎，其中一次是1984年奪下4座女主獎。並於2013年獲得奧斯卡終身成就獎。在這之前，其實她19歲就以《煤氣燈下》獲得奧斯卡女配角提名。

在安潔拉蘭斯貝瑞縱橫70年的演藝生涯中，她總共參演60多部作品。最讓觀眾印象深刻的是主演的影集《推理女神探》，在作品飾演一名對抗罪犯的寡婦，扣人心弦的劇情，讓該劇從1984年播到1996年，總長就有264集，還外銷到數十個國家，使她財富和名聲都賺飽，光是片酬一集就有30萬美元(955萬新台幣)。

With cousin Angela Lansbury after seeing her star in Driving Miss Daisy at the Theatre Royal Sydney #daisyonstage pic.twitter.com/EgG05BY4LN — Malcolm Turnbull (@TurnbullMalcolm) March 2, 2013

So privileged I got to spend time with this incredible woman. No one like her. 💔 Rest In Peace, Ms Angela. ⁦@_AngelaLansbury⁩ ⁦@KerryButlerNyc⁩ ⁦@BrillCorey⁩ #GoreVidalsTheBestMan pic.twitter.com/dewX3lU0LL — Eric McCormack (@EricMcCormack) October 11, 2022

可惜人終究得面臨死亡的議題，澳洲前總理滕博爾是安潔拉表弟，在Twitter放上多年前的開心合照，文中提及感謝她一生散播歡笑與愛，也緬懷最近幾年與她某些話題常有共鳴，盼望一路好走。曾合演長篇情境喜劇的男星艾瑞克麥克爾鴻則說，我很榮幸能與這名女人，一起創造不可思議的時光。