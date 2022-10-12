一段感情到底會不會走得長久，其實從平時的相處就能看的出來，當出現不顧慮對方的感受或利用分手來威脅時，就不是想走到最後的那個人，《星座好朋友》運勢專欄指出，水象星座、風象星座、火象星座、土象星座，若出現特定舉動，代表未來計劃中沒有你，沒打算要定下來。

▍很少考慮你的感受

水象星座：巨蟹座、天蠍座、雙魚座

水象星座「很少考慮你的感受」就是不想定下來，真心愛一個人，你會時時刻刻為對方著想，不希望讓對方感覺到一絲絲的不舒服，很少考慮到你的想法和感受，當一吵架就把你丟在旁邊或明明有了你還亂搞曖昧，這些行為就是沒有想定下來，也許這些表現不代表他們不愛你，但確定的是愛自己大過於你。

▍總是把分手掛嘴邊

風象星座：雙子座、天秤座、水瓶座

風象星座「總是把分手掛嘴邊」就是不想跟你定下來，如果兩個人真的足夠相愛，就不會有想分手的想法，因為分手說久了聽到最後會麻痺自然而然的分開，但是當發現動不動就用分手來威脅，那就代表在他們心裡，其實你不過就是轉個身就能拋棄的對象，從頭到尾都沒有想要定下來。

▍常常讓你覺得不安

火象星座：牡羊座、獅子座、射手座

火象星座「常常讓你覺得不安」就是不想跟你定下來，一個人愛不愛你，其實自己是最能清楚感覺到的，如果總是覺得很沒有安全感，常常對這段感情感到迷惘，其實就該好好檢視彼此的關係了，除了不想定下來以外，他們的心可能根本就沒有在你身上。

▍從來不跟你談未來

土象星座：金牛座、處女座、摩羯座

土象星座「從來不跟你談未來」就是不想跟你定下來，想知道一個人到底愛不愛你，就看會不會把你放進自己的未來的名單裡，當你發現土象星座始終沒有提到彼此的下一步，也沒有徵求你的想法和意見時，就是因為你不會在他們的未來裡，你根本不是他們想要定下來的那個人。