交通局與文化局攜手推動「閱讀交通共好行」計畫。（洪靖宜攝）

高雄市府交通局與文化局攜手推動「閱讀交通共好行」計畫，藉由高市圖書館的行動書車平台，串聯營建署「人本交通安全校園宣導」專案補助及交通局逯老師資源，從今年10月起展開為期2年的人本交通扎根教育，深入校園與學生面對面交流，讓「好行」教育扎根。

「閱讀交通共好行」計畫是由高雄市府交通局與高雄市立圖書館合作爭取營建署補助經達1年5次提案修正才過關，計畫從10月起，安排60場動書車趴趴走，前進國小校園、社區或圖書分館宣導，有多達25場次故事劇互動教學、英語說故事、科普體驗及走讀大眾運輸；另外還有繪本校園教學，由高市圖繪本作家帶領河堤國小學生一起創作，策畫「高雄城交通小達人」繪本故事書及主題書展。

「閱讀交通共好行」行動劇團特別以多次榮獲國際繪本獎、美國1949年經典繪本「讓路給小鴨」為腳本，融入在地特色交通道路安全境教育等元素，並由李科永圖書館「小蚪劇團」改編為故事劇。12日舉辦記者會上，精彩演出博得滿堂彩。

內政部營建署張之明組長表示，先透過前瞻計畫補助，先優先將學生通學步道環境進行改善，再透過「閱讀交通共好行」計畫宣傳，這是首次由行動圖書館資源平台在校園、圖書館、社區推廣人本交通觀念，模式創新，寓教於樂。

交通局長張淑娟說，分佈在38個行政區、61間圖書分館再加上行動書車資源，能成為傳達安全、友善、舒適的人本交通教育的載體，尤其是針對高事故行政區，也會加強宣導，執行有效資料、精準教育。也透過該計畫發現國內人本交通繪本書出版品相當少，大多是翻譯國外的繪本童書，因此審查委員及交通局相當重視繪本作家與學校結合繪本創作課程，讓國小學童自己創作繪本故事書。

文化局局長王文翠表示，圖書館及行動書車脈絡分布遍及大高雄，可以說是最密集且完整的知識、教育、藝文推廣場域，如何利用這個平台來展現不同主題的市政成果與市民教育，這也是高市圖行政法人化後能發揮加乘效益。此次，「閱讀交通共好行」計畫讓圖書館的行動書車、故事劇團、繪本創作、書展等閱讀推廣，加入了人本交通主題，跨局處資源連結創造共好，更重要的是要讓「好行」教育紮根。