桃園捷運棕線計畫，在桃市府承諾植裁移植存活率8成、強化地質敏感區邊坡安全監測等前提下，12日經環評委員會同意，通過捷運棕線環境影響評估審查，捷運局將積極爭取，力拚行政院今年核定捷運棕線綜合規畫報告，展開實質建設作業，未來桃園到迴龍搭捷運只要18分鐘。

捷運工程局長陳文德表示，捷運棕線全長約11.4公里，路線起於台鐵桃園站北側中正路與復興路路口，與桃園捷運綠線G07站地下轉乘，沿復興路、萬壽路三段、二段，轉至東萬壽路銜接萬壽路一段，並續行新莊中正路至捷運新莊迴龍機廠後，與捷運新蘆線及萬大線銜接，共設5座地下站及2座高架站。

陳文德說，捷運局2020年6月完成桃園捷運棕線計畫環境影響說明書後，歷經環保署3次專案小組會議審查，12日提報到環境影響評估審查委員會審議，捷運局提出具體植栽移補植計畫，承諾全線施工及營運階段，禁用化學除草劑、除蟲劑、毒鼠藥，植裁移植存活率提高為80％，以及強化施工及營運期間地質敏感區邊坡安全監測計畫等事項，終獲委員會同意通過環評審查。

「未來從桃園到新北迴龍，搭乘捷運只要18分鐘！」陳文德強調，捷運棕線將成為北北桃生活圈的綠色運輸廊帶，捷運局也將強化棕線周邊土地利用，配合都市計畫調整既有土地使用分區管制內容，並藉由容積獎勵、都市更新及車站站體開發等方式，帶動沿線都市發展。

陳文德說，接下來會積極爭取行政院於今年核定捷運棕線綜合規畫報告，展開實質建設作業，也會確實執行環評承諾事項，減輕施工對周遭環境影響。