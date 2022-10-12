台北地檢署檢察官蔡沛珊、橋頭地檢署觀護人 唐珮玲，因長年致力婦幼保護等工作，獲法務部推薦獲得今年度「紫絲帶獎」榮譽，法務部長蔡清祥12日公開表揚2人在弱勢保護服務及預防等工作的無私奉獻及傑出表現。蔡清祥說，今年首次有法務部所屬的觀護人獲獎，他備感光榮。

衛生福利部自2014年起參照國際紫絲帶運動反暴力精神，以「紫絲帶獎」做為保護服務工作最高榮譽，法務部每年均有檢察官或主任檢察官獲獎，今年是由台北地檢署檢察官蔡沛珊、橋頭地檢署觀護人唐珮玲獲得第8屆「紫絲帶獎」殊榮。

蔡沛珊擔任檢察官11年，曾任婦幼偵查專組、公訴性侵專庭，並在調法務部辦事期間辦理婦幼業務，是「檢察機關重大兒虐案件偵辦流程」、「六歲以下兒童死亡原因檢視機制」等法規的重要推手。

至於唐珮玲從事觀護工作13年，曾獲台灣防暴聯盟優等獎及最佳人氣獎，長期在第一線輔導受保護管束人，積極預防犯罪再度發生，充分展現觀護工作的專業及柔性司法的一面。

蔡清祥說，法務部向來重視婦幼安全議題，對於具有私密犯罪性質之家暴、性侵、重大兒虐等婦幼案件，跨領域結合各網絡資源，進而提高起訴率、定罪率，以達降低再犯風險、有效預防犯罪的目的。