騰訊控股12日上午股價跌破250港幣，創2018年11月以來盤中新低，較2021年初的歷史高點749港幣下跌超過60％，目前騰訊市值為2.4兆港幣。

騰訊股價連日下跌，背後存在互聯網監管趨嚴、大股東減持以及自身主營業務增長乏力的原因。與此同時，恒生指數也已創下11年以來新低。

近期部分上市科技公司都在進行股票回購操作，穩定投資者情緒。截至目前，騰訊控股已經連續36個交易日進行回購操作，2022年累計回購73次，累計回購金額226.83億港幣。

最近的一次回購在10月11日，以每股254.2—262.4港幣的價格回購137萬股公司股票，價值約3.52億港幣。

根據騰訊集團的半年報數據，2022年上半年騰訊總營收人民幣（下同）2,695億元，年減1％，淨利潤420.32億元，年減53％。截至今年第二季，騰訊已經連續四個季度淨利潤下滑。

今年騰訊開始大規模退出非核心業務，收緊行銷開支，削減運營費用，同時在資本市場陸續減持海瀾之家、京東、Sea Limited、步步高、新東方線上和華誼兄弟等公司的股份。

由於互聯網服務、教育及金融領域的需求明顯疲軟，騰訊第二季網路廣告收入年減18％，受到較大衝擊；金融科技及企業服務業務在第二季的收入年增1％，較第一季年增速有所放緩。

此外，受國際遊戲行業開始消化疫情平穩期的影響，騰訊海外遊戲市場收入下降1％，本土遊戲市場因為用戶消費減少及未成年保護措施的實施，收入同樣呈下降趨勢。

截至2022年6月30日，騰訊員工總數為110,715人，上半年薪酬總成本567.79億元。