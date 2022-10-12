《美麗島電子報》民調近日模擬台北市長棄保情境，若其中1人無當選機會，可能會選擇投誰？結果陳時中在所有可能性都落敗。對此，國民黨台北市議員王鴻薇今(12日)在《國民快報》節目中強調，黃珊珊會怕她跟蔣萬安之間發生棄保，而如果發生棄保，其實蔣萬安、陳時中都絕對不可能低於10％，這從4年前姚文智仍拿到17％可以看出，黃珊珊就不敢講，所以最怕棄保的人是黃珊珊。

《美麗島電子報》日前發布最新台北市長選舉民調，國民黨候選人蔣萬安29.6％、無黨籍候選人黃珊珊28.1％、民進黨候選人陳時中27.8％，戰況膠著。而在民調中也特別模擬了棄保的情境，「若在投票前一天發現其中兩人最有可能當選」，黃珊珊在2個組合中勝出，蔣萬安奪1勝，陳時中則是在所有可能性都落敗。

王鴻薇表示，過去宋楚瑜選台北市長那次棄得很乾淨，但這次三腳督不會棄保棄得那麼乾淨，黃珊珊不敢講，但陳時中、蔣萬安絕對不可能低於10％。4年前一邊開票一邊投票，大家發現姚文智不行了，最後姚文智拿到多少？17％，這代表民進黨的鐵粉，不管發生任何事情，依然拿到17％。

「最怕棄保的人，就是黃珊珊。」王鴻薇指出，黃珊珊是怕她跟蔣萬安之間的棄保，重點都是因為大家太怕陳時中當選。結果這個美麗島電子報(民調)做出來，陳時中知道了，不管人家棄誰保誰，就是一定會棄陳時中嘛，保另外一個人，陳時中都沒有當選的機會，他看到自己已經出局啦。

主持人謝曜州則提到，身邊認識支持黃珊珊的人都很鐵，反倒本來以為有些族群很挺陳時中的，現在沒有那個情緒，連台北市議員梁文傑都講，現在支持陳時中的人會保持沉默。