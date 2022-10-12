台北大巨蛋工程延宕8年終有重大進展，台北市政府12日證實，內政部已原則性通過防火避難性能審查，待正式認可函文市府後，北市建管處將進行第4次建照變更。目前大巨蛋工程進度約為97％，預計明年農曆年前竣工，5月核發使用執照，樂觀推估6月能試營運，並爭取U23世界盃棒球賽主辦權做為大巨蛋開幕賽事。

「如果不是中央在中間卡關，很多程序早就已經過了。」台北市政府發言人陳智菡下午說明大巨蛋進度時指出，5月時營建署已原則性認可防火避難性能審查，後續消防署又說要進行排煙測試，期間耗費許久，但內政部委員會昨已同意備查，接下來將由北市建管處完備勘驗、竣工等程序，期程約莫半年，推估明年6月能試營運。

文化體育園區（大巨蛋）籌備處副執行長陳世浩補充表示，目前大巨蛋工程進度約為97％，待內政部正式認可函文市府後，建管處將進行大巨蛋第4次建照變更，預計2周即可通過，接下來遠雄便能按圖施工。

陳世浩說，大巨蛋預計明年1月、2月農曆年前完工，核發使照時間約會落在明年5、6月，樂觀推估明年中可以營運，第一場比賽希望能辦棒球賽，會爭取U23世界盃棒球賽主辦權，以此作為開幕賽事。

至於大巨蛋因未按圖施工被停解5年，遠雄為此向北市府提出國賠訴訟，要求償還18億。他表示，此事已和遠雄溝通過，對方不排除撤回國賠案，當前大巨蛋營運投資執行企畫書和權利金議約協議尚在北市府審查，權利金經多次會議後幾乎快達成共識，只要取得共識，遠雄將撤回國賠訴訟案。

此外，對於內政部次長花敬群批柯市府包庇遠雄、荒腔走板，陳智菡反嗆花敬群才荒腔走板，強調北市府嚴格監督遠雄大巨蛋，但內政部許多審查標準都超過國家標準檢驗規格，包括煙控模擬並未規範能見度，但委員會要求要有10公尺以上，排煙測試過程要測頂樓、中間樓層溫度，還要求使用2005年後就沒在用的燒汽油方式，中間審查過程，才因此被一再拖延。