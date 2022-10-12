10日是中華民國111年國慶日，今年的國慶蔡英文總統演說為「給世界一個更好的台灣-堅韌之島．韌性國家」，而演說中也提到「打造更精實的四大韌性，打造韌性國家」。對此，臉書粉專《工程師看政治》今（12）日就在臉書上表示，「看完蔡英文雙十節的讀稿表演之後，來討論國家的真實危機之一：少子化」，同時更指出，「低能的政府再怎麼灑錢也不能解決問題，它本身就是最大的問題，惟有政治情勢好轉，才能扭轉『生不如死』的台灣」。

該粉專指出，台灣是生育率世界第一低的國家，2022年的人均生育率是1.08，低於韓國的1.1、新加坡的1.16、以及香港的1.22，跟朋友聊到這個問題的時候，有人說「如果我們社會福利做到跟北歐一樣好，人們會比較願意生小孩」，但該粉專認為，「重點不在社會福利高或低，而在於錢是否有效被運用」，該粉專更提及，全國民眾加起來，每年上繳給政府的錢高達兩兆，若它被有效的運用，每一分錢都創造價值，那麼不管把錢投在哪裡，效果都會出來，只要民眾收入提高，生活安全感足夠，生育率自然就會提升。

該粉專指出，反之，若政府惡搞，不斷製造出一個又一個千億財務災難，平白無故把錢燒掉，那財損就會透過經濟鏈一層一層往下散，效果就是我們看到的，實質薪資倒退，青年只能躺平，在自己安身立命都有困難的情況下，自然不會想生小孩。而反觀台灣，政府幾乎沒有長遠規劃，就算有，多數也是錯的，行政沒有效率，更遠遠談不上清廉。該粉專更拿廢核政策為例，「帶來每年2500億的財務損失，這樣一個921等級的財務災難，沒有任何其他政策能把錢救回來」，加上核四一旦報廢，又是3000億的財務傷害。

該粉專也提及，台電至今年7月已大虧1232億元，年底虧損上看2000億，政府增資1500億補洞，台電又要投入5645億元強化網路，但不管怎樣就是不願意釜底抽薪，使用安全便宜的核電，只是不停的斷電與燒錢。前瞻計劃8400億，全數用特別預算舉債，三倍券燒掉，五倍券也燒掉，沒有看到什麼效益，計劃裡一堆軌道建設，估計多數無法自償，高鐵南延與東延，就要花去2000多億，工程時間十年以上，完工後，又至少二三十年內無法回收成本。更別提唐鳳的多元宇宙數位部，卡通般的章程組織，竟也拿走了我們200億預算。

最後該粉專直言，「我們選出了一個非常爛的政府，不斷把我們每年幾千億的血汗錢投進火裡化掉，政府又把民眾教育成投票機器，一句抗中保台就能被催眠，然後再選出更爛的政府，形成惡性循環，這種情況下，生育率怎麼可能會好？」隨後也強調，「想要改變，還是只能靠手中的選票，今年年底，以及2024，不要再做錯決定，低能的政府再怎麼灑錢也不能解決問題，它本身就是最大的問題，惟有政治情勢好轉，才能扭轉『生不如死』的台灣」。