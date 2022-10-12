台灣啤酒是不少人記憶中美好的味道，不過近日有一名香港網友表示，明明台灣人慣用繁體字，但台灣啤酒的標誌卻使用簡體字，不解為何品牌會有這樣的設計，貼文曝光後，也釣出內行人說明時空背景及原因，「與銷售到對岸無關」。

一名香港女網友在FB社團「爆笑公社2」發文，好奇為什麼台灣廠牌的啤酒，瓶身上卻印著簡體字，笑說「是因為喝醉了要罰抄寫嗎？」但同時女網友也強調，只是單純想知道廠商選用簡體字的原因，並沒有政治意圖，更沒有想要挑起紛爭。

香港網友好奇發文，想知道為何台啤的包裝是使用簡體字。（圖／翻攝自FB爆笑公社）

貼文曝光後，不少網友留言笑說，「酒一喝什麼都好說，還管他什麼體」、「不要喝醉變裸體或大體就好」、「看來你喝不夠多才會亂想，來！罰你喝3箱」、「反正怎麼寫都是先來一箱漱口」、「這樣罰寫不會寫太久」。

對此，有網友推測，「以前老一輩學日文漢字，瓶子這樣寫老一輩才看得懂」、「這是註冊商標，一開始的考量可能是因為用繁體字印刷會糊成一團」。另外，也有內行網友出面解答，主因是日據時代的酒廠後來成為台灣啤酒廠，當時的印刷即是如此，並非是為了要銷售到對岸，才刻意改成簡體字。

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