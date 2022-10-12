遠雄集團創辦人趙藤雄被控在苗栗的家族墓園「天水園」，部分占用國有保安林地，一審苗栗地方法院判無罪，二審台中高分院改認定趙男觸犯森林法的非法占用罪，判刑1年，緩刑4年，向公庫支付2000萬元。趙提上訴，遭最高法院駁回確定。

檢方起訴指控，趙藤雄明知苗栗縣後龍鎮水尾子段土地，是內政部營建署新生地開發局所管理之國有保安林地，非經核准、同意，不得擅自占用，但他在該地興建墓園做為其趙家族人長眠之處所因而濫墾面積達0.4090公頃。

經人在2004年檢舉後，趙藤雄立即求助於時任立法委員的徐耀昌（現任苗栗縣縣長）開協調會，透過苗栗縣後龍鎮公所向新生地開發局代管上開保安林地，再由趙藤雄擔任負責人之遠雄文教基金會以認養植栽之方式，用形式上認養植栽之名義掩飾非法興建「天水園」。

檢方指控，趙藤雄陸續在2009年秋季期間、2016年夏季期間，分別為其趙姓家族成員設置墳墓及金爐在該土地內，而擅自占用國有保安林地；但趙藤雄否認犯罪，辯稱不知道土地為保安林地。

台中高分院認為，距離「天水園」不遠處的路邊設置有「保安林」字樣之大標柱，清楚顯而易見，趙藤雄辯解稱不知上開土地為保安林用地，不足採信；他身為遠雄建設公司知名企業之負責人，財力豐厚，卻未透過正常管道購買土地或取得合法使用權源，擅自占用國有保安林地設置墳墓。

台中高分院斥責趙男在新生地開發局發函命限期拆遷，卻仍然在該土地上設置母親的墳墓，公然挑戰公權力，始終未能坦承犯行，考量他後來已經拆除全部墳墓等地上物，將占用部分之土地回復原狀並繳交使用期間的不法利益，判刑1年。

合議庭指出，趙藤雄前案所宣告的緩刑期間業已期滿，其非法設置墓園占用保安林地，導致其祖先墳墓尚須逐一遷葬，依照我國死者為大、入土為安之風土民情，堪認其再為相同犯行之機率應屬較低，且他高齡77歲，身體不佳，宣告緩刑4年。趙提上訴，遭最高法院駁回確定。