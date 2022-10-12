中國與諾貝爾獎得主擦肩而過？今年的諾貝爾經濟學獎得主揭曉，其中一名獲獎者菲利普•戴布維格是個中國迷，曾任西南財經大學金融研究院院長，去年剛剛辭職。不少大陸網友感嘆，「如果再多請兩年，中國就獲諾獎了！」

公開資料顯示，戴布維格（Philip H. Dybvig）在2010年至2021年受聘西南財經大學金融研究院院長，期間相繼獲教育部長江學者講座教授、中國政府 「友誼獎」等榮譽稱號。

戴布維格和中國有著深厚的淵源，他的個人主頁顯示，其花大量時間訪問中國，喜歡演奏一些中國傳統樂器，如二胡和葫蘆絲，還熱愛太極和氣功等運動。

有西南財大的師生稱：「戴布維格在校園裏是一個很顯眼的人物，留著長髮，有時候還扎辮子，非常美國，同時又穿著唐裝，比中國人還中國，他為學生開講座也大受歡迎」。

成都商報前記者開設的公眾號「城市的地得」稱，戴布維格所在的學院更像是一個智囊機構，是不需要考核的。他認為，不續聘的主因可能是疫情，「每次來中國，都需要漫長的隔離，這是一個美國人難以忍受的」。