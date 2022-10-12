名嘴周玉蔻先前爆料，台北市長參選人蔣萬安父親1999年「晶華誹聞案」的女主角為前中國小姐張淑娟，遭到張女控告妨害名譽，而今年4月間，周玉蔻返家停車又引起糾紛，周指控住家附近的餐廳老闆強開她車門，控告其涉犯恐嚇危害安全罪與強制罪，台北地檢署偵結，認為無證據顯示該餐廳老闆犯罪，予以不起訴處分。

據了解，周女位於北市大安區的住處附近有1間餐酒館，經常有顧客在巷弄違規停車，周女先前多次向店家反映違停問題，而今年4月15日晚間9時許，周女開車返家又再度撞見違停，便搖下車窗向該違停車主表達不滿，車主則隨即移車。

當時，該餐廳的劉姓老闆正在店門口與朋友聊天，見狀遂上前與周玉蔻溝通，但周女邊講話的同時慢速啟動車輛，突然間周玉蔻車輛的副駕駛座因不明原因突然打開，周咬定是劉男強開車門，遂報警控告劉男涉嫌恐嚇危害安全罪與強制罪。

劉男到案後，否認恐嚇周玉蔻，表示自己沒動手開周的車門，也不曉得為何車門會突然開啟，冤喊，「我們都知道她是誰，怎麼敢對她做這種事」。

檢方偵辦時，周玉蔻稱車內行車紀錄器無開啟，經檢方調閱道路監視器後，僅發現劉男嘗試將車門關起，並無打開車門，認為無積極證據能證明劉男犯案，故予以不起訴處分。