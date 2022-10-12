台東縣政府今年3月起持續推動「特色旅宿認證計畫」，共有50家旅宿業合格，總計獲得108張國際認證證書，縣長饒慶鈴12日頒發證書，並鼓勵縣內更多業者投入認證輔導計畫，讓旅客住得安心、舒適，共同打造成專屬台東的品牌關鍵字。

台東縣政府推動「特色旅宿認證計畫」，包括國際服務品質、友善鐵人旅宿、親善Long Stay旅宿、E高齡親善環境等4項認證，更領先全台首推健康照護友善旅宿認證，超過百家業者報名，結果有50家旅宿業通過法約爾國際認證機構認證合格，總計獲得108張國際認證證書，12日由縣長饒慶鈴親自頒發證書。

交觀處長余明勳說明，此次認證計畫自3月起，歷經7個月的層層篩選、培訓、專家實地輔導，尤其是今年與高雄市立小港醫院攜手，領先全台首次引進「健康照護友善旅宿認證」，有近40家業者、共150名以上學員分4梯次受訓，最終總計125名取得由臺灣急救教育推廣與諮詢中心所頒發「心肺復甦術」、「基本救命術」、「基本創傷救命術」3張個人急救合格證照。

余明勳表示，很高興業者能善用縣府提供的培訓、認證機會，縣府未來會對通過國際認證的業者挹注更多的資源協助發展，藉此鼓勵縣內更多業者投入認證輔導計畫，打造成專屬台東的品牌關鍵字。

高雄醫學大學董事長陳建志肯定將遠距醫療諮詢系統應用至旅宿業，幫助業者建立正確的急救觀念和考取急救證照，此合作經驗對於旅宿業及醫療產業的創新意義非凡。