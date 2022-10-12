受到國際市場衝擊，台股雙十之後走勢疲軟，金管會再擴大限空令，以提振台股投資信心。保德信台股團隊指出，統計近10年來台股各季度走勢，可發現第四季平均漲幅3.88%為各季度最佳，甚至超過第一季往往有作夢行情的3.61%，且在股市上漲機率上，第四季平均上漲機率達8成之多，與第一季的9成相去不遠，且明顯優於二、三季的台股表現，預期在這波拉回後，有望見到指數展開第四季彈升行情。

PGIM保德信金滿意基金經理人廖炳焜表示，本週國內外有許多重要事項，國際市場方面，週四美國將公布CPI數據，國內則是晶圓龍頭大廠、光學龍頭大廠等法說會登場，預料晶圓龍頭大廠的法說內容，將成為台股展望風向球，牽動市場投資敏感神經；另外，近期英國央行無意延長購債消息傳出，成為干擾全球多方士氣的變因，此時政府擴大限空令，有助於提振台股投資情緒，但因為今(12)日盤中指數再度破底，技術面疲軟，建議觀察台股是否出現價穩量縮落底訊號。

廖炳焜指出，歷年第四季為傳統消費旺季，包括中國十一長假消費潮、11月起的雙十一、美國感恩節、黑五購物節、網購星期一，一直到聖誕節、新年等，在一系列買氣加持之下，台股往往有不錯的表現，從2012年以來數據觀察可以發現，第四季不論漲幅或是上漲機率，皆為四季度中超前表現，加上今年11月美國有期中選舉，台灣在11月月底則為縣市長選舉，在政策作多之下，有助支撐台股走勢。

不過，廖炳焜提醒，整體投資氣氛仍需視美國CPI是否如預期緩和、美國就業市場是否降溫、聯準會對於升息的態度，以及美股能否展開反彈走勢等，由於11月2日FOMC會議即將召開，屆時聯準會釋出的訊息將影響全球金融市場動向；另外，今年在終端消費需求下降影響之下，第四季全球購物旺季的消費力道，以及庫存去化狀況也須留意。