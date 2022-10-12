台南市近年房價高漲，日前傳出東區實價登錄驚見出現1筆每坪70萬元的紀錄，足足是周邊行情的2倍，引發熱議。經台南市地政局主動查證，揪出原來是鳥龍一場，肇因申報人錯誤填報建物面積，導致單價出現破天荒行情，除已通知申報人更正，後續也將進行裁罰。

地政局表示，該案經查證，發現是申報人誤將主建物面積42.84平方公尺（約12.96坪）申報為12.96平方公尺、附屬建物面積3.23平方公尺（約0.98坪）申報為0.98平方公尺，共有部分面積亦申報錯誤，導致單價異常，因此先不揭露該筆交易，以避免誤導民眾對市場行情的判斷。

地政局長陳淑美表示，該筆資料很明顯錯誤，因同批其他戶都是3字頭，僅有這1戶7字頭，明顯高於市場行情，雖申報人非故意，後續仍將請其陳述理由後裁罰，預估裁罰金額為3萬元。

她說，地政局都會定期辦理查核，提醒申報義務人勿心存僥倖，觸犯法令規定，也提醒民眾，如發現疑似申報登錄不實案例，歡迎向地政局檢舉。

台南市長黃偉哲表示，預售屋實價登錄逾期申報、價格及面積申報不實者，將按次按戶（棟）數處3萬元至15萬元罰鍰，且無改正機會，並針對屢不改正者最重將處100萬元罰鍰，呼籲業者發揮自律精神，務必依限申報，且申報時，應詳加注意資料正確性並在送件前再次檢查，共同為預售屋交易安全把關。