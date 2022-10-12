美國對中國的禁令限制現已延伸打擊到HPC等領域如航太、車市以及軍工方面。TrendForce表示，就現階段而言，高階運算晶片的市場（包含CPU、GPU等）首當其衝，而提供相關存儲如DRAM，NAND Flash等的業者也面臨潛在的供應影響。目前不僅包含中國大陸境內業者，也延伸至相關的美系為主的供應商，其中仰賴高強度運算的伺服器領域業者將面臨較大的審視。

伺服器終端出貨方面，由於相關零組件供應商仍未得以確認中國境內四大雲端服務供應商（CSP）Baidu、ByteDance、Alibaba、Tencent的服務是否涉及軍事用途，因此在CSP簽署備忘錄承諾之前，零組件商對中國市場的出貨可能短暫遞延。但TrendForce認為，有鑒於目前CSP買方零組件庫存仍足夠，短期直接對全球伺服器市場出貨表現影響層面相對低，長期則視美國商務部規則演變而異。

而現階段因禁令受矚的兩家業者華為（Huawei）與中科曙光（Sugon），華為因先前已退出x86伺服器市場並轉為雲業務供應商，伺服器整機交付轉為其他國內OEM與外包的算力承租，因此並未受到本次制裁影響。但中科曙光因先前CPU禁令而轉為向AMD取得授權國產化晶片，恐在此次禁令顯著受到影響，2022年中科曙光在整體伺服器市場的市占率約2.3%；占中國市場約8.5%。

TrendForce認為，未來仍不排除相關中系OEM也有伺服器產品可能轉介至政府的超算中心，包含Inspur、H3C與Lenovo等在未來也會面臨更仔細的檢驗，且倘若影響加劇，恐會直接衝擊中國大陸境內業者的產業鏈。雖目前商用伺服器雖未在直接管控清單裡，倘若未來美中摩擦持續延燒，不排除美國商務部將把更多潛在風險的中國伺服器OEM、CSP列入UVL 清單，如列入UVL清單後無法於60天內自證，仍會被歸入實體清單，最負面的情況將是未來中國境內伺服器需求走勢將是負成長。

由於本次禁令所管控的主要集中在HPC領域，中科曙光受影響最大的原因是伺服器代工均提供給政府部門，其中包含超級電腦、軍事航太、政府機房等。目前中國大陸有8個國家級超級計算中心，而座落於無錫中心的超級電腦正是中國自研晶片的重鎮，其中包含自研的神威太湖之光。伴隨著美國商務部仍不斷加強管控力度，未來中國超算技術與自研能力將會受到相對重大的打擊。

目前使用高階顯卡的業者主要集中在HPC領域，若以CSP而言，中國大陸業者以Alibaba、Baidu的使用量最具規模，這些CSP業者的用量占中國GPU用量的市場比重高達60%。在先前8月底禁令以前，中國CSP業者在採購前就已需要遞出購貨申請，但禁令之後則直接無法申請，但以目前買方手上庫存水位仍高、通路貨源充足的前提下，因此預估至2023上半年需求都不會有影響。但長期卻備受挑戰，由於此次禁令是明確禁止HPC等超算中心用途，故TrendForce評估將會直接影響超算中心所使用的GPU server，該領域亦占中國GPU市場的比重高達30%。

晶片算力管制部分，本次新增ECCNs 3A090、4A090，其中所述的TOPS計算出的處理性能合計4,800（含）以上算力的晶片將遭限制。GPU通常直接用來輔助執行複雜的運算，基本上輝達（NVIDIA）的A100 PCIe Gen4版本、超微（AMD）MI250 OAM Module版本皆超出4,800的限制，在未來的高算力新產品會受限的情況下，將打擊中國伺服器加速運算的發展。

不過，伺服器CPU大多數產品算力普遍低於禁令規範的條文，唯天津海光等中國國產晶片恐會面臨直接限縮，其餘如英特爾（Intel）、超微伺服器一般類別的CPU將不會受此禁令規範。現階段英特爾、超微將會與各中國大陸相關業者簽署備忘錄，確保相關產品不能用於軍用、超算領域才能對其出貨。以現今伺服器 CPU來說，常用的Intel Ice Lake CPU系列算力皆未達限制之範圍。