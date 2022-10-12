女性在懷孕期間會有感情豐沛、情緒起伏大，或是頻繁做夢等情況，雖然有些時候是因為壓力過大導致，不過命理專欄《旺好運》分享，如果孕婦夢見水、火、魚、蛇、兔子、花生、桃花，都是象徵寶寶健康的好兆頭。
一、夢見水：夢見大量的雨水或洪水，表示寶寶發育健康，可順利出生。
二、夢見火：夢見火象徵寶寶的生命力強健，正在成長茁壯。
三、夢見魚：夢見魚代表母子均安，不僅寶寶健康，家庭狀況也會非常順遂。
四、夢見蛇：夢見大蛇、蟒蛇是生兒子的預兆；夢見小蛇、花蛇或白蛇則是生女兒的預兆。
五、夢見兔子：若在夢中抓住兔子，表示日後會平安分娩，一切順利。
六、夢見花生：夢見花生表示寶寶以後會幸福成長，另有生兒子的預兆。
七、夢見桃花：夢見桃花代表近期生活順利，也可平安生下寶寶，另有生女兒的預兆。
★《中時新聞網》提醒您：民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。
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