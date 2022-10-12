嘉義市本周末將有家將文化藝術展演。（嘉義市文化局提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市本周末將有家將文化祭活動，展出家將文物。（嘉義市文化局提供／廖素慧嘉市傳真）

2022全國家將文化祭15日至16日將在嘉義市登場，有家將文化講座、文物展、家將臉譜彩繪體驗，而有50年歷史、已登錄為嘉義市無形文化保存團體「古桃城山海鎮什家將本館」榮獲第26屆全球中華文化藝術薪傳獎，也將到高雄接受頒獎表揚。

嘉義市文化局表示，全國家將文化祭15日在宣信國小有3場家將文化講座、文物展覽及家將臉譜彩繪體驗，16日上午在體育場外廣場有來自全國12間將館的展演，下午5時30分還有踩街遊行表演。

由體育場出發，遊行公明路、和平路到地藏庵、安和路、中山路、光華路、吳鳳北路到城隍廟，沿途為民眾收驚、驅穢及祈福，還可收集12間家將團平安符，歡迎民眾踴躍參加。

「古桃城山海鎮什家將本館」館主蕭慶鶴致力推展嘉義市家將文化與廟會活動，不斷精進家將技藝，獲文化局推薦參加第26屆全球中華文化藝術薪傳獎，脫穎而出，得到綜合技藝獎，15日將到高雄接受主辦單位中華民國資深青商總會頒獎，市長黃敏惠欣喜送上祝賀。

黃敏惠表示，嘉義市有「家將窟」稱號，百餘年前家將從台南傳入嘉義，在地傳承，開枝散葉，經常受邀到各地參與宮廟活動，腳步、陣式、服裝、頭盔等家將技藝常被仿效，「古桃城山海鎮什家將本館」館主蕭慶鶴獲獎，展現了嘉義市家將文化底蘊。

蕭慶鶴說，跟著父祖輩參與家將文化20多年，透過不斷與新加坡、大陸福州、泉州等地的交流、習藝，進而結合嘉義市政府推廣地方文化，發展地方學，拓展什家將文化，希望未來能結合國術、武術、鼓樂、國樂，將家將文化推向國際舞台。