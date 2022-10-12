《水鬼請戲》以別出心裁的劇中劇演出，將於國家歌劇院登場。（陳淑芬攝）

台北木偶劇團《水鬼請戲》將於國家歌劇院登場。（陳淑芬攝）

台北木偶劇團《水鬼請戲》，結合陰間、陽間及戲中戲的時空，取材布袋戲團傳統傳說，打破民間對水鬼「抓交替」的恐怖厲鬼傳說，講述水鬼捨不得投胎，有血淚、人情的故事，11月19日及20日將在國家歌劇院登場。國家歌劇院副總監鄢繼嬪12日在記者會表示，此劇跳脫傳統偶戲框架，融入現代戲劇手法，讓觀眾穿梭在不同的時空，感受水鬼的血淚、溫情。

《水鬼請戲》由周玉軒編劇、伍姍姍導演，前台演師精湛的操偶技藝、後台豐富的北管曲調，全劇取材自嘉義鹿堀溝的水鬼傳奇，相傳在日治時期有布袋戲班被水鬼請去演夜戲的故事，描述水鬼們個性真誠又正直，不為「抓交替」，只為完成承諾與不捨，並以別出心裁的戲中戲形式呈現，顛覆傳統戲印象。

「絕對不恐怖，每隻水鬼都非常可愛！」周玉軒表示，劇中背景是1920年嘉義鹿堀溝，水鬼為何想看戲？故事起於外來鬼「江一泉」造成水鬼世界紛擾，水鬼們幫他彌補遺憾，投射到每個人的執著、遺憾，甚至還有小水鬼與母親的感人親情。

伍姍姍說，劇中每個角色都經過田調，譬如大林糖廠曾有小孩跌到河裡，戲中戲《趙匡胤千里送京娘》也經調查北管劇目，與劇中水鬼們的情緒、遭遇緊緊相扣，劇情跨越陰間、陽界、戲中戲3個時空，透過燈光、布幕及彩樓營造時空區隔，用現代劇場光影變出更多空間，希望找到新觀眾來欣賞台灣的傳統藝術。