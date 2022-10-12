北市簡姓女子5月罹患新冠肺炎，但他沒有依規定待在家裡，隔離第2天騎車外出，不料，行經成功路5段，因交通違規遭警攔下，員警M-Police立即跳出訊息，發現她是確診者，警方將案件函給衛生局裁罰，經北市府衛生局告發，士林地檢署依違反《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》處分緩起訴，並繳交公庫2萬元。

簡女罹患新冠肺炎，應該在隔離處所不能外出，但簡女卻在5月21日下午3點偷偷騎車外出，意外在成功路5段、大湖山莊街口因違規遭警攔查，員警小電腦M-Police螢幕顯示簡女是確診者，員警先開出交通違規紅單，告誡她必須馬上回家不能外出，同時告知她違反紓困條例，案件將函請衛生局裁罰。

衛生局告發簡女違反紓困條例，士林地檢署調查後，依衛生局的隔離通知書認定簡女騎車外出，有傳染他人之虞，簡女坦承不諱，檢察官認為，簡女犯罪情節尚屬輕微，經歷偵查程序應有所警惕，處分緩起訴為期1年，並支付公庫2萬元，而簡女後續還要面臨行政裁罰。