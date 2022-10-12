為推動生活化的成人教育及提升數位行銷能力，臺灣港務公司高雄港務分公司與社團法人臺灣港埠協會共同辦理「美力風華手機攝影美學課程」，邀請同仁及社區民眾共學手機拍攝技巧。民眾捐發票即可參加課程，募得發票全數由臺灣港埠協會轉贈公益團體，幫助社會弱勢族群，將溫暖正能量傳遞到社會各個角落。

臺灣港務公司高雄港務分公司指出，時下運用手機拍攝人像、美食、紀錄旅遊，是多數人常用的方式。社群媒體的興起，公司企業更看重品牌及商品的整體視覺設計，學習攝影的技巧與構圖概念，成為從業職場必勝技能。

為實踐聯合國2030永續發展目標(SDGs)，建立「全球夥伴」關係、提供「優質教育」。臺灣港務公司高雄港務分公司與社團法人臺灣港埠協會共同辦理「美力風華手機攝影美學課程」，由專業講師教授如何用智慧型手機中相機功能紀錄生活、拍攝實物，增進彼此間共同的話題。

臺灣港埠協會理事長李賢義，也是港務公司董事長表示，視覺化閱讀已成為趨勢，運用好看的照片吸引大眾目光，已是數位時代下的決勝關鍵。本課程由港務公司同仁和社區民眾共同紀錄高雄港的美，也讓多元的港務夥伴發揮社會影響力，彼此激盪創意、增進理解。企業運營也應同步關心社區經營、友善環境及員工照顧，分享資源，共創價值，促進共榮。(記者張雅雲/高雄報導)