看見福海宮內部進行最後清空，許多信眾感到不捨。（徐耀德提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園大園沿海重要信仰中心竹圍福海宮供奉主神輔信王公，以傳統儀式「飛輦轎、過金火」聞名。配合桃園航空城徵收，今年5月將神尊恭請至位於蘆竹的臨時紅壇。近日福海宮原址進行最後清空，許多信徒不捨，不禁想起兒時回憶，如今住戶和廟宇多已人去樓空，只能看著原址懷念，期許未來航空城計畫真能造福子孫。

福海宮主委廖德發指出，昨日已正式將福海宮原址內剩餘物品全數淨空，目前原址未開放民眾進入，自5月底聚集千名信徒將廟內600尊神尊，以徒步遶境方式恭請至臨時紅壇後，每天約有來自各縣市的數百名信徒前來參拜。

竹圍福海宮守護沿海有160多年歷史，許多竹圍民眾自出生起，就看著這座廟宇長大，是心中屹立不搖的回憶。竹圍社區發展協會理事長徐耀德表示，早期許多孩童下課後都會聚集在廟前玩耍，遇祝融之災重建前，發生許多故事，像廟前種有許多樹木可玩盪鞦韆，現在的戲台從前是裡面有種水果的圓環，以竹籬笆圍起，小朋友都會比賽看誰跨得過小河去摘水果，過去記憶至今仍歷歷在目。

徐耀德提到，過去竹圍地區約有近4000名居民，幾乎都是輔信王公的信徒，經歷3月時第一階段徵收優先搬遷後，如今僅剩1700人左右。不僅竹圍幾乎人去樓空，廟宇也變空城，昨日趁廟方人員來最後清理，把握機會到廟裡走走，感受即將消失的回憶。

此外，也有大園信眾感嘆，面對政府重大建設，犧牲現有居住環境和生活，難免令人感到惆悵，無奈跟著政策走，期許航空城計畫真能造福後代子孫，帶給大園地區嶄新的未來。