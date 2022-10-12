據統計，全台每年約有6萬5000名脊髓損傷者，且每年有1000多名案例持續增加，據脊髓損傷社福基金會今天公布調查指出，逾5成的脊髓損傷發生於未滿30歲，甚至有近20％發生在20歲以前，且近5成與車禍相關，其中酒駕又占11％，相當於每20名脊髓損傷者就有1名與酒駕相關。

調查發現，僅有4成的脊損傷友能回正常社交，其餘近6成因擔心造成他人麻煩，遇到困難時未求助他人，也有6成傷友未重返社會、求職不易，多數傷友更僅依賴政府補助或他人援助。

脊髓損傷社福基金會執行長李和謙表示，此次調查發現，脊髓損傷年輕化，一旦發生脊損後，勢必會衝擊家中經濟收入，且更有45.7％的主要照者為家庭照顧人力，顯示對家庭的依賴，也恐成為家庭與社會的隱憂。

李和謙說，基金會服務每位傷友約需10萬至20萬的重建服務，但因經費有限僅能服務有限傷友，希望透過「挺勇敢WeGoTogether」活動，讓更多人瞭解脊損議題，也希望更多企業提供就業機會。

捐款可洽脊髓損傷社福基金會官網。

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