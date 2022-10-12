國門即將打開，海外報復性旅遊潮一觸即發，玉山銀行掌握出國旅遊商機，推出外幣一站式服務，包括「線上開戶」、「外幣到價通知」、「24小時線上換匯」、「外幣平均成本」及「無卡提款」服務，端到端無斷點服務落實簡單(Simple)、流暢(Smooth)、貼心(Sweet)的美好數位體驗，以有溫度的數位金融服務幫助民眾重溫隨時搶購特價機票說走就走的自由與便利。

為了滿足顧客旅遊需求，玉山銀行「24小時線上換匯」服務提供新臺幣與外幣間買賣、各種外幣間幣別轉換及行內外幣轉帳，讓顧客隨時可用行動銀行或網路銀行完成數位外匯交易，營業日夜間時段也享有美元3.5分、歐元1.3角等15種外幣優惠。

購買外幣後，玉山銀行提供全天候自助式服務，結合外幣ATM全面提供美元、日圓、人民幣現鈔服務，臨時成行出國前不用慌忙找金融卡或跑分行，可使用手機操作玉山行動銀行設定「無卡提款」，再於「外幣存匯」功能預約提款，即可憑提款序號於30分鐘內在玉山銀行全國147個外幣ATM提領現鈔。除了提領現鈔，也可善用玉山雙幣信用卡(美元／日圓／歐元)在國外簽帳消費，採外幣結算可在匯率低點先買外幣以免匯差損失，並且免收1.5％國外交易服務費。

使用玉山行動銀行或網路銀行換匯，不僅免出門、方便即時滿足外幣需求，更可使用「外幣到價通知」功能設定個人理想的買匯價格，免盯盤、到價自動提醒，方便逢低買進外幣，再搭配玉山銀行首創的「平均外幣成本」管理分批買進的外幣價位，因此吸引顧客超過九成選擇使用數位通路買賣外幣。此外，玉山銀行每月限時限量提供「玉山特匯日」及外幣優利定存活動，在海外旅遊出發前可善用以增加外幣持有效益。

進入後疫情時期，玉山銀行建議有旅遊外匯需求民眾可善用線上開戶平台，免臨櫃、花十分鐘填寫資料即可同時申辦臺幣及外幣數位存款帳戶，成功通過帳戶審核後登入行動銀行，可獲得限量匯率優惠序號乙組，享買外幣最高美元3.7分優惠。