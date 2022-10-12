立法院交通委員會南下屏東視察交通建設。(屏縣府提供)

立法院交通委員會12日由召委劉世芳、立委周春米帶隊，邀請交通部長王國材及轄下公路總局、鐵道局、台鐵局等南下屏東縣政府考察，就高鐵延伸案、第二條快速道路、屏南快道等案，進行進度討論，期間一度因進度緩慢，惹怒2位立委及屏東縣長潘孟安，經過一番討論，分別訂出期程，王國材允諾，一定依進度完成。

現場由劉世芳主持，逐案簡報及討論，最後做出結論，包括高鐵延伸屏東案，目前環評已進入二階，7月二次公開說明會後正針對民眾意見研擬可行方案，其中屏東端路線維持，至於左營站出站方式採高架或繞道，同意在今年11月底前定案，不影響期程；並請屏東縣府就309公頃高鐵特定區的各項公共工程及建設加速辦理。

至於第二條東西向快速道路，公路總局原計畫2025年完成綜合規畫，但在會議中允諾，預計2023年6月完成二階環評報告，目標希望提前在2023年底完成環評審議暨綜合規畫。

屏南快速道路從潮州到恆春約75公里，未來可由楓港串聯台九南迴公路，形成快捷公路路網，交通部於會中允諾，12月之前確定路廊配置方案。

而枋寮鐵路大平台縣府已完成評估報告，經鐵道局提供審查意見，並請縣府依「鐵路平交道與環境改善建設及周邊土地開發計畫審查作業要點」續辦，會中決議請縣府於2022年10月底前修正補充提送交通部。

潮州鐵道文物館針對建築物將變更為商業空間、旅館部分，交通部承諾今年10月底前審認台鐵所提計畫，再由縣府完成審議開發計畫變更，縣府並要求台鐵於2022年12月底前開放。

潘孟安在會議中強調，屏東縣位於國境之南，聯外交通對於屏東人非常重要，因此，拜託與會及交通部各單位能加快屏東重大交通工程各階段的審查、設計、施工速度。

周春米則說，屏東人要求的只是交通平權，因為過去屏東的交通建設比起其他縣市明顯落後許多，因此，她未來會繼續爭取屏東人應有的交通權益，也希望交通部相關單位支持。