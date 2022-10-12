財政部公布111年9月全國賦稅收入初步統計，全國賦稅收入9月實徵淨額3653億元，較上年同月增加632億元或20.9%。累計前9月實徵淨額2兆6261億元，較上年同期增加3880億元或17.3%，創同期新高記錄。達成率方面，前9月實徵淨額占累計分配預算數123.8%，占全年預算數96.4%。

主要稅目別變動，9月實徵淨額與上年同月比較，以營利事業所得稅增加580億元、營業稅增加106億元較多，而證券交易稅減少52億元。累計前9月實徵淨額與上年同期比較，以營利事業所得稅增加3246億元、綜合所得稅增加1265億元、營業稅增加381億元較多，惟證券交易稅減少769億元、貨物稅減少265億元。

營利事業所得稅，9月實徵淨額1634億元，較上年同月增加580億元或55.0%，主因暫繳申報稅款增加；累計1至9月實徵淨額8938億元，較上年同期增加3246億元或57.0%，除前項因素外，尚因110年上市櫃公司獲利大幅成長，致結算申報自繳稅額增加。

綜合所得稅，9月實徵淨額442億元，較上年同月增加8億元或1.8%；累計1至9月實徵淨額5629億元，較上年同期增加1265億元或29.0%，主因盈餘分配及薪資所得扣繳稅款、房地合一課徵所得稅增加所致。

營業稅(含金融業營業稅)，9月實徵淨額954億元，較上年同月增加106億元或12.5%；累計1至9月實徵淨額4430億元，較上年同期增加381億元或9.4%，主因國內產銷活動穩定，進口礦產品、化學品、電子零組件等稅額增加，以及適用外銷零稅率之營業人申請退稅增加之交互影響。

貨物稅，9月實徵淨額122億元，較上年同月減少24億元或16.3%，其中油氣類因汽、柴油貨物稅調降，減少19億元或26.8%；車輛類因國產車稅額下降，減少6億元或9.1%。累計1至9月實徵淨額1108億元，較上年同期減少265億元或19.3%，其中因汽、柴油貨物稅調降，油氣類減少167億元或26.1%；車輛類減少94億元或15.6%，主因國內車廠減產及進口車減少所致。

證券交易稅，9月及累計1至9月上市櫃股票平均每日成交值為2450億元、3025億元(上年同期為3656 億元、4828億元)，單月創下今年最低，全月證交稅實徵淨額126億元，較上年同月減少52億元(-29.1%)，連九個月負成長；累計1至9月實徵淨額1362億元，較上年同期減少769億元或36.1%。證交稅恐難達到預算值。

關稅，9月實徵淨額117億元，較上年同月增加12億元或11.6%，累計1至9月實徵淨額1030億元，較上年同期增加44億元或4.5%，均因調製食品、機械及電機設備、動物產品等進口稅額增加。

土地增值稅，9月實徵淨額60億元，較上年同月減少11億元或15.6%，累計1至9月實徵淨額729億元，較上年同期減少75億元或9.3%，均因去年同期有大額稅款案件，基期較高所致。9月土地增值稅徵起件數3萬8752件，較上年同月減少9447件或19.6%；累計1至9月土地增值稅徵起件數45萬210件，較上年同期減少3萬7783件或7.7%。

贈與稅，9月贈與稅實徵淨額15億元，較上年同月增加2億元或16.4%，累計1至9月實徵淨額151億元，較上年同期增加5億元或3.4%，均因大額稅款徵起案件增加。

娛樂稅，9月實徵淨額1.4億元，較上年同月增加0.9億元或2.0倍，累計1至9月實徵淨額12.0億元，較上年同期增加3.3億元或38.6%，均因去年同期疫情嚴峻，基期較低所致。

前9月實徵淨額占分配預算數之比率，前9月主要徵起稅目中，實徵淨額占分配預算數比率大於100%者有遺產稅(167.7%)、營所稅(152.4%)、贈與稅(144.9%)、綜所稅(125.1%)、營業稅(120.0%)、關稅(104.7%)、證交稅(104.2%)，低於100%者有菸酒稅(99.2%)、土增稅(96.1%)、貨物稅(81.4%)。

各級政府賦稅收入概況，中央政府累計1至9月中央政府賦稅收入(不含中央統籌分配稅款)實徵淨額1兆9220億元，較上年同期增加3197億元或20.0%；占分配預算數126.1%。地方政府累計1至9月地方政府賦稅收入(含中央統籌分配稅款)實徵淨額5950億元，較上年同期增加538億元或9.9%；占分配預算數115.3%。中央特種基金累計1至9月撥入中央特種基金之金融業營業稅實徵淨額236億元，較上年同期增加18億元或8.0%；健康福利捐實徵淨額207億元，較上年同期減少5億元或2.4%；長照基金648億元(其中343億元來自房地合一課徵所得稅，207億元來自菸稅，99億元來自遺贈稅)，較上年同期增加133億元或25.8%。