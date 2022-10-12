為復刻昔日爵士音樂節氛圍，台中福華大飯店為響應爵士音樂節，在10月22日及10月29日兩個周末下午於飯店戶外文創園區：壹心園舉辦「小草音樂會」。（台中福華大飯店提供／馮惠宜台中傳真）

台中福華大飯店將舉辦兩場小草音樂會，並攜手逢甲最強排隊美食-激旨燒鳥、朴大哥的韓式炸雞，聯手推出「爵士快閃」住房專案。（馮惠宜攝）

因疫情而沉寂兩年的台中爵士音樂節強勢回歸，雖然今年活動未設美食攤位專區，為復刻昔日爵士音樂節氛圍，台中福華大飯店將舉辦兩場小草音樂會，並攜手逢甲最強排隊美食-激旨燒鳥、朴大哥的韓式炸雞，聯手推出「爵士快閃」住房專案。

台中爵士音樂節活動是全台知名節慶活動，過去星級飯店紛紛進駐草悟道表演主場地設攤，推出排隊美食，讓樂迷們可以席地聽音樂並品嚐星級美食，唯這兩年因疫情活動採小規模演出，今年台灣走向與病毒共存，活動重返草悟道市民廣場，美中不足不開放民眾飲食也未設美食攤位區。

為復刻昔日爵士音樂節氛圍，台中福華大飯店為響應爵士音樂節，在10月22日及10月29日兩個周末下午於飯店戶外文創園區：壹心園舉辦「小草音樂會」，除了音樂演出，更招募各式不同類型的攤商打造美食及文青的假日市集活動，而台中福華大飯店歷年在爵士音樂節熱賣狂銷的骰子牛，也將在此次市集活動隆重登場，讓民眾享受綠地、邊野餐、邊逛市集，完美復刻爵士音樂節盛景。

另，台中福華大飯店也攜手逢甲排隊美食名店激旨燒鳥、朴大哥的韓式炸雞，聯手推出限時限量「爵士快閃」不含早超值住房方案，住宿下殺三折起，再贈送朴大哥的韓式炸雞抵用券888元、激旨燒鳥抵用券500元以及價值780元激旨燒鳥冷凍食品精選組合，即刻起只要下載台中福華大飯店的會員APP成為會員即可手刀預定。