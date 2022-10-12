捷運改變城市印象，為了打造台中軌道經濟生活圈，台中市政府啟動「捷運新經濟，台中邱比特」計畫系列活動，首波活動「台中捷運創意短片節」徵選結果出爐，參賽者有的以上班族與捷運的日常小故事呈現，更多是串連捷運與周邊店家或秘境景點的影片，突顯捷運世代城市旅遊多元面向。

第一屆台中捷運創意短片節徵選結果出爐，經發局12日盛大舉辦頒獎典禮，共計27組獲選者及捷粉共襄盛舉；經發局長張峯源表示，為了打造台中捷運經濟生活圈，「台中捷運創意短片節」活動希望藉由民眾及旅客力量，以影片方式呈現捷運與這座城市的想像，激發捷運多樣玩法，同時吸引更多市民朋友搭捷運遊台中，進一步促進沿線店家消費，帶動城市軌道經濟。

本次共計有44組參賽，組別分為社會組及學生組，獲選作品除了有經過產學界組成評審們專業評比，也有來自網路逾9千人票選選出的最佳人氣作品，其中社會組最佳影片獎為「暢遊台中任意門」、最佳創意獎為「Everyday」、最佳人氣獎為「水安宮站漫遊秘境」，另有佳作11名。

學生組最佳影片獎為「台灣中捷100種玩法，等你來接龍！」、最佳創意獎為「青旅行」、最佳人氣獎為「台中捷運-捷伴旅游，有你真幸運」，另有選出佳作10名。影片及詳情請見「捷運樂遊網」官方網站公告，或臉書搜尋捷運樂遊網。