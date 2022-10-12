Pokégenic拍照景點將陸續登場，民眾循著小腳印，就能在心中山線形公園找到皮卡丘可愛的身影，圖為示意圖。（觀傳局提供／張芷瑜台北傳真）

全球寶可夢粉絲照過來，北市觀傳局自10月起與The Pokémon Company「飛翔皮卡丘計畫」合作，推出一系列活動。觀傳局表示，除了睽違已久的Pokémon GO Safari Zone活動，本周起10個色彩繽紛的Pokégenic拍照景點，將陸續在台北市登場，包含心中山線形公園、捷運雙連站等，邀你來趟台北城市之旅。

觀傳局表示，在日本沖繩縣北谷町等觀光聖地備受好評的Pokégenic拍照景點，將於本周起陸續在台北市的心中山線形公園、捷運雙連站、捷運大安森林公園站、松山文創園區及貓空地區登場。

觀傳局說明，走出捷運中山站4號出口，左邊將有一整面的葛拉西蒂亞花海和皮卡丘迎接大家，沿著心中山線形公園漫步前進捷運雙連站時，別當低頭族，以免錯過大型剪影裝飾牆和藏身於樹果中的皮卡丘，抵達雙連站後也可以抬頭看看，有隻噴火龍正在天空飛翔。

觀傳局也說，配合10月21至23日的「Pokémon GO Safari Zone： Taipei」活動，捷運大安森林公園站內、站外將設置Pokégenic拍照景點，離站前可和寶可夢們排隊拍照，此外， 百變怪據說躲進大安森林公園站的角落，記得去找找牠的蹤影。

觀傳局表示，松山文創園區晚上將設置皮卡丘霓虹牆，而民眾搭乘貓空纜車上山，抵達貓空站時，也記得循著地上的腳印，尋找嬉鬧中的皮卡丘，小天空步道上則有呆呆獸現身，邀請喜歡寶可夢的朋友們準備好手機，鑽進台北市大街小巷尋找寶可夢們拍照打卡。