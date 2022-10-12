宜蘭縣環保局長黃政釧表示，有賴各單位全力落實珍惜資源，方能再次榮獲最高榮譽3特優獎。（宜蘭縣環保局提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣連續2年為全國首例蟬聯「焚化廠操作營運、管理機關（宜蘭縣政府環保局）及底渣再利用評鑑」3特優獎縣市，今（12日）行政院環境保護署於高雄市舉辦「110年度垃圾焚化廠查核評鑑頒獎典禮」，會中表彰宜蘭縣規畫與執行、廢棄物循環處理整體園區成效卓越。

宜蘭縣環保局表示，宜蘭縣為全國焚化廠與資源再生廠的示範場域，而垃圾焚化處理是維持環境品質最重要的防線，秉持永續經營理念，努力解決垃圾問題以提升焚化效能，才能延續節能減碳、由廢轉能與資源永續等重要議題。

宜蘭縣利澤焚化廠持續升級設備及節能改善，大幅提升垃圾焚化發電量，去年更高達82.5％發電量回饋全國電網使用，顯見推動節能成效極佳。另，2021年宜蘭縣政府環保局獲保護署挹注662萬元經費，縣府自籌款108萬元，建置全台首例焚化廠人工智能系統（AI），藉視覺影像分析預測垃圾熱值，穩定燃燒狀況。

環保局局長黃政釧表示，利澤焚化廠營運迄今已邁入第17個年頭，各項營運績效維持優異成績實屬不易，有賴各單位全力落實珍惜資源，方能再次榮獲最高榮譽3特優獎。未來利澤焚化廠園區不侷限焚化垃圾，除推廣環境教育外，將規畫使廢棄物處理流向更妥善，以落實節能減碳、資源永續目標。