貨車司機「壓力山大」！有名男子拍下1輛貨車拖著1只貨櫃，該貨櫃上印著「ASML」英文字，並稱「幾十億出發了哦！請迴避點滿」，還指出後面還有一台沒入鏡；對此，網友一見照片表示「弄掉一點你幾輩子都賠不起」，疑似是指台積電的光刻機，不過也有網友則認為「不是每天都有這麼貴的東西在路上跑」。

一名男子在臉書社團「爆廢公社公開版」發文，並上傳1張照片，照片中有輛貨車，貨車平台上有座印著「ASML」英文字的金屬外殼貨櫃，疑似載著機台；對此，原PO也在貼文寫著「幾十億出發了哦！請迴避點滿」。

男子拍下印有「ASML」英文字的貨車，並直呼「幾十億出發了哦！」。（翻攝自臉書爆廢公社公開版）

貼文一出，網友紛紛留言表示「國之重器呀」、「國道上遇到寫ASML的大車閃遠一點，裡頭東西的價格不是4、5、6、7輛超跑就可以打發的」、「確定只有幾個億？」、「弄掉一點你幾輩子都賠不起」、「沒那麼便宜，一台要好幾億美」、「除非你開卡車，否則撞到它，毀損機率很低」、「司機才壓力山大吧」、「我覺得載這台的司機，比較膽顫心驚吧」、「幾百億才對」。

原PO看了網友熱烈回應，他也表示「後面還跟著一台沒入鏡」、「30個(億)以上」，另外也有網友詢問「感覺這個路上很常見，是同一個廠商的設備嗎？這有什麼用途？」，他則回覆表示「台積電的光刻機」，不過也有網友表示，在自家附近有個倉庫，裡面全部都是這個外殼，看到無感，並認為「不是每天都有這麼貴的東西在路上跑」。