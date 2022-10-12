阿中又被抓包犯錯！民進黨台北市長候選人陳時中爭議不斷，今(12日)早才因街講大聲公擾民被當地住戶開罵，國民黨台北市議員張斯綱下午又揭發陳時中貼在北投區致遠三路和東華路二段交叉口的看板已經違規，他傻眼稱阿中總幹事吳思瑤也是該區立委，直呼陳時中及競選團隊的選舉步調已經完全脫節，與其空喊把事做好，不如先從不要做錯事開始。

「好心提醒台北市長候選人陳時中。」張斯綱今(12日)在臉書發文赴上照片表示，陳時中位於北投區致遠三路和東華路二段交叉口的看板已經違規了！過去他們也曾誤掛過一樣的位置，但知道後立即撤下，遵守相關規定。

張斯綱指出，這是台北市政府公園處管理的公園圍牆，是不能掛設選舉廣告看板，過去有前例，候選人都主動撤下，陳時中的競選團隊內有那麼多幕僚和士林北投的議員，「你的總幹事吳思瑤委員也是該區立委，難道都沒有人告訴你嗎？號稱總統級的幕僚團隊，怎會如此掉漆！」

他直言，從馬桶事件、會痛要講、馬斯克說法可再討論，到今天去站路口被嗆太大聲等等，都顯示陳時中及競選團隊的選舉步調已經完全脫節。「把事做好？先從不要做錯事開始吧！」