晏柔中（左起）、Sandy、江宏傑。（TVBS提供）

吳姍儒（左起）跟江宏傑、晏柔中一起玩新竹。（TVBS提供）

TVBS全新寵物旅遊實境節目《萌寵明星粗乃玩》，由Sandy吳姍儒，帶著自家萌寵呵喜（長毛臘腸狗）走遍全台寵物友善景點，最新一集中，她邀請到江宏傑與愛犬Dogi、晏柔中跟愛犬羅根展開新竹之旅。

Sandy出發前特別交代任務給身為新竹在地人的江宏傑，要他「報上大名」安排行程，江宏傑為難表示，「我是台北新竹兩地跑，跟新竹其實沒有很熟，而且而且你們知道我是銀行行員嗎？我每天六點起床搭高鐵上班，然後六點下班回新竹陪小孩。」Sandy大吃一驚說：「你是銀行行員！你這樣生活很規律耶。」江宏傑解釋，平時的任務就是銀行裡的教練，或是教小朋友打球。

Sandy與江宏傑、晏柔中來到無法提前預訂的咖啡廳，一開始緊張的詢問店員是否有空位？寵物是否能一起？店員爽快答應後，Sandy接著問：「因為是江宏傑所以可以嗎？」沒想到店員幽默的回：「如果是錢姐（錢薇娟），我更可以。」讓江宏傑走心說：「那我先走了。」

江宏傑聊起跟寵物Dogi的過去，透露Dogi是他高中時領養的狗，至今已經超過12年，「雖然牠當時全身都是皮膚病，但我卻一見鍾情」，Dogi當時看到他時也是很親人的往他身上跳；一開始，江宏傑把Dogi養在台南球館，是球館裡的幸運狗，因為有了牠，江宏傑的桌球成績一路往上升；而且每次江宏傑出國比賽回來，Dogi都會第一個跑到門口迎接他。

晏柔中雖然家裡從小開始養狗，但羅根是第一隻從領養中心帶回來的，「以前我都是『姊姊』，現在終於晉升成『媽媽』了。」自從養了羅根，晚上睡覺都有牠陪伴，生活多了很多樂趣。

《萌寵明星粗乃玩》每周三晚間9時在Youtube首播，周四中午12點在《下午茶星聞》YouTube頻道及FB粉絲團播出；10月23日起每周日晚間8點在TVBS播出。